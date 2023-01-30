Вибухи по всьому Ірану не пов'язані з атакою дронів на військовий завод, - ISW

Аналітики пишуть, що акаунти в соціальних мережах повідомляли про додаткові вибухи та пожежі по всьому Ірану приблизно в той же час, що й атака безпілотників, проте "ці події, ймовірно, були випадковими аваріями або були спотворені".

Декілька вибухів сталися після землетрусу силою 5,9 бала на північному заході Ірану, який, ймовірно, і спричинив ці події.

Користувачі соціальних мереж також повідомляли про польоти іранських винищувачів над Тегераном.

"Немає жодних доказів того, що сталися будь-які вибухи, або зображень будь-яких пошкоджень, які могли бути викликані вибухами. Ці повідомлення, ймовірно, припускають, що режим підняв винищувачі з аеродромів, розташованих неподалік цих місць, у відповідь на удари безпілотників, а мешканці помилково прийняли звуки військових літаків за вибухи", - йдеться у звіті.

На думку експертів, атака демонструє рівень проникнення ізраїльських спецслужб у сферу безпеки Ірану.

В ISW припускають, що Іран не висуває прямих звинувачень, поки не вирішить, як реагуватиме.

"Іранські лідери можуть віддати наказ про атаки через посередників на позиції США в Іраку та Сирії або в Ізраїлі найближчими тижнями на помсту. Цей напад також, ймовірно, ще більше посилить стурбованість Ірану з приводу ймовірної присутності ізраїльських спецслужб в Азербайджані та Іракському Курдистані", – пишуть експерти.

Нагадаємо, в ніч проти 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводі з боєприпасами.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників.

Крім того, за даними ЗМІ, таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані завдав Ізраїль. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

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