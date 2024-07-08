Вибухи у Воронезькій області: ЗМІ показали супутникові знімки із наслідками пожежі

Вчора, 7 липня, під удар дронів потрапив великий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка у Підгоренському районі Воронезької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо Свободи".

Зазначається, що масштабна пожежа почалась після атаки дронів. Місцева влада заявила, що усі БпЛА нібито були збиті, втім, через падіння уламків "загорілась господарська будівля".

Губернатор регіону Олександр Гусєв, своєю чергою, заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації.

Фото: супутникові знімки наслідків атаки (t.me/radiosvoboda)

Вибухи у Воронезькій області

Вчора, 7 липня, російські ЗМІ стверджували про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області, внаслідок чого декілька годин лунала детонація "вибухонебезпечних предметів".

Джерела РБК-Україна пізніше розповіли, що вибухи стали результатом атаки дронів Служби безпеки України (СБУ) по великому складу боєприпасів. На 9 тисячах квадратних метрів російські терористи зберігали ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.