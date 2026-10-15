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Вибухи у Воронезькій області: ймовірно, горить аеродром, з якого РФ запускає Су-34

00:15 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежу видно здалеку (росЗМІ)

Пізно ввечері 14 жовтня в російському Борисоглєбську Воронезької області пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, під ударом опинився місцевий військовий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За словами місцевих, вибухи пролунали на тлі ракетної тривоги. На місці триває велика пожежа, наслідки уточнюються.

Чи справді постраждав аеродром і що саме там уражено, поки невідомо.

На летовищі розташовані 783-й навчальний авіаційний центр і підрозділи 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Дивізія літає на Су-34, Су-35 і Су-30СМ, які росіяни використовують для ударів по Україні, зокрема керованими авіабомбами.

Влітку цього року на аеродромі не було постійно розміщених бойових літаків. Летовище слугувало перевалковим пунктом: тут літаки дозаправлялись і отримували боєкомплект перед вильотами на Україну.

Удари по російському тилу тривають кілька ночей поспіль. У ніч на 14 жовтня в Балаково Саратовської області РФ прогриміли десятки вибухів, після яких спалахнула пожежа. Ймовірно, під ударом опинився мегадата-центр "Сбербанку", один із найбільших у Росії.

За кілька днів до цього, в ніч на 11 октября, безпілотники вивели з ладу дата-центр "Яндекса" у Владимирській області РФ. Після атаки в Росії перестали працювати десятки сервісів, а компанія визнала, що об'єкт зупинився.

Сам Борисоглєбський аеродром Сили оборони атакують не вперше. У серпні 2024 року по ньому вдарили дрони СБУ, у жовтні того ж року під ударом опинилися склади з керованими авіабомбами, стоянки Су-34 і Су-35 та сховища пального. Ще дві атаки на летовище сталися в липні 2025 і липні 2026 року.

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Воронежская областьРосійська ФедераціяВійна Росії проти України