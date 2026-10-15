Вибухи у Воронезькій області: ймовірно, горить аеродром, з якого РФ запускає Су-34

За словами місцевих, вибухи пролунали на тлі ракетної тривоги. На місці триває велика пожежа, наслідки уточнюються.

Чи справді постраждав аеродром і що саме там уражено, поки невідомо.

На летовищі розташовані 783-й навчальний авіаційний центр і підрозділи 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Дивізія літає на Су-34, Су-35 і Су-30СМ, які росіяни використовують для ударів по Україні, зокрема керованими авіабомбами.

Влітку цього року на аеродромі не було постійно розміщених бойових літаків. Летовище слугувало перевалковим пунктом: тут літаки дозаправлялись і отримували боєкомплект перед вильотами на Україну.