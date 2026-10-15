Взрывы в Воронежской области: вероятно, горит аэродром, с которого РФ запускает Су-34

По словам местных, взрывы прогремели на фоне ракетной тревоги. На месте идет большой пожар, последствия уточняются.

Действительно ли пострадал аэродром и что там поражено, пока неизвестно.

На аэродроме расположены 783-й учебный авиационный центр и подразделения 105-й смешанной авиационной дивизии. Дивизия летает на Су-34, Су-35 и Су-30СМ, которые россияне используют для ударов по Украине, в частности, управляемыми авиабомбами.

Летом этого года на аэродроме не было постоянно размещенных боевых самолетов. Аэродром служил перевалочным пунктом: здесь самолеты дозаправлялись и получали боекомплект перед вылетами на Украину.