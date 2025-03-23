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Вибухи у Волгограді: росіяни стверджують про спробу атаки по НПЗ

Неділя 23 березня 2025 03:56
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Вибухи у Волгограді: росіяни стверджують про спробу атаки по НПЗ Фото: за словами росіян, дрони нібито були збиті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 23 березня росіяни поскаржилися на звуки вибухів у Волгограді. За їхніми словами невідомі дрони намагалися атакувати місцевий НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, жителі міста розповіли каналу SHOT, що чули щонайменше три вибухи в Кіровському районі Волгограда. Стверджується, що система ППО нібито збила повітряні цілі на підльоті до місцевого НПЗ. Як повідомили очевидці, вони чули характерні звуки безпілотників і бачили спалахи в небі. Так, один зі спалахів було зафіксовано на відео.

Наразі жодної офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Крім цього канал SHOT повідомляв, що щонайменше два звуки вибуху було чути в місті Калач-на-Дону Волгоградської області (близько 66 км до Волгограда). За попередніми даними, невідомі дрони прямували через міста Морозовськ, Суровикине і Калач-на-Дону з Ростовської області на низькій висоті.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня у Волгоградській області теж було чути вибухи. У регіоні нібито були зафіксовані безпілотники, які летіли в бік місцевого аеродрому.

Також ми писали, що ніч на 21 березня повторний вибух прогримів на НПЗ у місті Кропоткін Краснодарського краю РФ. За кілька днів до цього об'єкт теж атакували невідомі дрони. Детальніше щодо другої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Волгоград НПЗ
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