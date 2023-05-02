Вибухи в окупованому Токмаку: вразили місця базування оккупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Зазначається, що в кафе "Лагуна" у Токмаку з нагоди 1 травня "гуляли" бенкет працівники ФСБ та російські військові. Оперативне Командування ЗСУ отримало координати з місцем, де відпочивають окупанти, після чого артилерійська система HIMARS відпрацювала по кількох місцях базування російських військових.

"Дякую спецпідрозділу, якому ви вже не раз допомагали, а також усім офіцерам ОУВ "Запоріжжя". І, звичайно, богам війни - нашим артилеристам!", - йдеться у повідомленні.