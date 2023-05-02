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Вибухи в окупованому Токмаку: вразили місця базування оккупантів

Фото: ЗСУ вразили місця базування оккупантів у Токмаку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські військові вчора, 1 травня, вразили місця базування російських військ у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Зазначається, що в кафе "Лагуна" у Токмаку з нагоди 1 травня "гуляли" бенкет працівники ФСБ та російські військові. Оперативне Командування ЗСУ отримало координати з місцем, де відпочивають окупанти, після чого артилерійська система HIMARS відпрацювала по кількох місцях базування російських військових.

"Дякую спецпідрозділу, якому ви вже не раз допомагали, а також усім офіцерам ОУВ "Запоріжжя". І, звичайно, богам війни - нашим артилеристам!", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, у понеділок, 1 травня,в окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Нагадаємо, 1 травня, російські окупанти застосували авіабомби для ударів по селу Кізоміс Херсонської області.

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