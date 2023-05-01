Окупанти вдарили авіабомбами по Кізомису Херсонської області

Сьогодні, 1 травня, російські окупанти застосували авіабомби для ударів по селу Кізомис Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram .

"Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється", - додають в ОВА.

За даними відомства, росіяни скинули в районі населеного пункту дві керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби російські окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області.

Також ми писали, що у Херсоні сьогодні кілька разів лунали вибухи.

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