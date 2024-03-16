Взрывы и пожары: в Белгороде с утра громко, россияне жалуются на "прилеты"
Жители российского Белгорода с утра 16 марта жалуются на взрывы и "прилеты". В городе возникло несколько пожаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В Белгороде утром раздались взрывы. В сети пишут о якобы "прилетах" в разных частях города.
При этом в Белгороде возникло несколько пожаров. По опубликованным в сети кадрам, были возгорания на открытой территории, также горели автомобили.
При этом Министерство обороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО. Так, у Шойгу утверждают, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" в Белгородской области.
Уже утром Минобороны РФ заявило о якобы обстреле Белгородской области из РСЗО RM-70 "Вампир" и уничтожении восьми реактивных снарядов, а также двух дронов.
Рейд российских добровольцев
Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.
Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.