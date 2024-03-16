Взрывы и пожары: в Белгороде с утра громко, россияне жалуются на "прилеты"

Жители российского Белгорода с утра 16 марта жалуются на взрывы и "прилеты". В городе возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Белгороде утром раздались взрывы. В сети пишут о якобы "прилетах" в разных частях города.

При этом в Белгороде возникло несколько пожаров. По опубликованным в сети кадрам, были возгорания на открытой территории, также горели автомобили.

При этом Министерство обороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО. Так, у Шойгу утверждают, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" в Белгородской области.

Уже утром Минобороны РФ заявило о якобы обстреле Белгородской области из РСЗО RM-70 "Вампир" и уничтожении восьми реактивных снарядов, а также двух дронов.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.