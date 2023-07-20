Вибухи на складі боєприпасів у Криму: з’явилися супутникові знімки наслідків

"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", - написав професор.

Вибухи на полігоні у Криму

У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички вранці 19 липня. Попередньо, були "прильоти" на територію Старокримського полігону на сході півострова, і відбулася детонація боєприпасів.

Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і "вибухи чути навіть у Феодосії".

Після цього військові РФ перекрили дороги та всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди". Це також підтвердив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.