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Вибухи на складі боєприпасів у Криму: з’явилися супутникові знімки наслідків

Фото: з’явилися супутникові знімки наслідків вибухів на складі боєприпасів у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вранці 19 липня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи на території Старокримського полігону і здетонували боєприпаси. У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter професора Токійського університету Хіденорі Ватанаве.

"Російський склад боєприпасів біля села Кринички в Криму. Він був підірваний потужним вибухом", - написав професор.

Вибухи на полігоні у Криму

У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички вранці 19 липня. Попередньо, були "прильоти" на територію Старокримського полігону на сході півострова, і відбулася детонація боєприпасів.

Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і "вибухи чути навіть у Феодосії".

Після цього військові РФ перекрили дороги та всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди". Це також підтвердив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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вибухиКрым