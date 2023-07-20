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Взрывы на складе боеприпасов в Крыму: появились спутниковые снимки последствий

Фото: появились спутниковые снимки последствий взрывов на складе боеприпасов в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошли взрывы на территории Старокрымского полигона и сдетонировали боеприпасы. В сети появились спутниковые снимки последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter профессора Токийского университета Хиденори Ватанаве.

"Российский склад боеприпасов у села Кринички в Крыму. Он был подорван мощным взрывом", - написал профессор.

Взрывы на полигоне в Крыму

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе у села Кринички утром 19 июля. Предварительно были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова, и произошла детонация боеприпасов.

Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и "взрывы слышны даже в Феодосии".

После этого военные РФ перекрыли дороги и все выезды, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". Это также подтвердил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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