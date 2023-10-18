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Вибухи в Севастополі: Росія заявила про нібито збиті ракети

Середа 18 жовтня 2023 19:19
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Вибухи в Севастополі: Росія заявила про нібито збиті ракети Фото: Росія заявила про нібито збиті ракети над Севастополем (t.me/krymrealii)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони Росії відзвітувало про нібито збиття ракет над територією тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відомство країни-агресора в Telegram.

У Міноборони стверджують, що російські засоби протиповітряної оборони нібито перехопили у повітрі дві ракети зенітного комплексу С-200.

У відомстві також додають, що уламки ракет "впали у безлюдній місцевості з подальшою детонацією на землі".

"Жертв та руйнувань немає", - уточнюють у Міноборони країни-агресора.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі оголосили тривогу після вибухів. Вони прогриміли у районі селища Сахарна Головка.

Місцеві мешканці почали публікувати відповідні відео, на яких можна побачити стовп густого диму.

Пізніше з'ясувалося, що поряд з населеним пунктом знаходиться щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там, зокрема, зберігають і ракетне озброєння.

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