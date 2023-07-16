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Вибухи у Севастополі. Міноборони РФ заявило про "атаку дронів", звинувачує Україну

Фото: Міноборони РФ заявило, що Україна нібито атакувала Севастополь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське Міністерство оборони заявило про так звану "атаку дронів" на окупований Севастополь. Росіяни традиційно звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Міноборони РФ прокоментувало вибухи у Севастополі в ніч на 16 липня. У Москві стверджують, що нібито Україна атакувала окуповане місто літальними та морськими дронами.

"Два українські БПЛА знищені засобами ППО над акваторією Чорного моря на великій відстані від берегової лінії. Ще п'ять БПЛА подавлені засобами радіоелектронної боротьби і не досягнувши цілей зазнали аварії", - пишуть пропагандисти.

При цьому, за словами росіян, у Чорному морі було знищено два морські дрони.

Також вже після 11:00 окупаційна влада Севастополя заявила, що нібито над Чорним морем виявили і знищили ще один дрон.

Що цьому передувало

Цієї ночі в окупованому Севастополі пролунали вибухи, також у місті чули звуки стрілянини. Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив про "атаку дронів" у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Після цього рух поромів та катерів у Севастопольській бухті призупинили.

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