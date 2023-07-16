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Взрывы в Севастополе. Минобороны РФ заявило об "атаке дронов", обвиняет Украину

Фото: Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала Севастополь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское Министерство обороны заявило о так называемой "атаке дронов" на оккупированный Севастополь. Россияне традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Минобороны РФ прокомментировало взрывы в Севастополе в ночь на 16 июля. В Москве утверждают, что якобы Украина атаковала оккупированный город летательными и морскими дронами.

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом расстоянии от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув целей потерпели крушение", - пишут пропагандисты.

При этом, по словам россиян, в Черном море были уничтожены два морских дрона.

Также уже после 11:00 оккупационные власти Севастополя заявили, что якобы над Черным морем обнаружили и уничтожили еще один дрон.

Что этому предшествовало

Этой ночью в оккупированном Севастополе раздались взрывы, также в городе слышали звуки стрельбы. Представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов" в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

После этого движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.

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