Взрывы в Севастополе. Минобороны РФ заявило об "атаке дронов", обвиняет Украину

Минобороны РФ прокомментировало взрывы в Севастополе в ночь на 16 июля. В Москве утверждают, что якобы Украина атаковала оккупированный город летательными и морскими дронами.

"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом расстоянии от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув целей потерпели крушение", - пишут пропагандисты.

При этом, по словам россиян, в Черном море были уничтожены два морских дрона.

Также уже после 11:00 оккупационные власти Севастополя заявили, что якобы над Черным морем обнаружили и уничтожили еще один дрон.

Что этому предшествовало

Этой ночью в оккупированном Севастополе раздались взрывы, также в городе слышали звуки стрельбы. Представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов" в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

После этого движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.