Вибухи в Саратовській області РФ: дрони атакують НПЗ в Енгельсі

За словами місцевих жителів із Саратова та Енгельса, вони прокинулися близько 4 години ранку від гучного звуку сирен. Потім було чутно серію з кількох вибухів. Після цього очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа, а також стали з'являтися кадри в соцмережах. Водночас деякі канали пишуть, горять нібито виключно уламки безпілотників.

Раніше губернатор Саратовської області попереджав, що існує загроза атаки дронів по регіону. Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.