Взрывы в Саратовской области РФ: дроны атакуют НПЗ в Энгельсе

По словам местных жителей из Саратова и Энгельса, они проснулись около 4 часов утра от громкого звука сирен. Затем было слышно серию из нескольких взрывов. После этого очевидцы рассказали, что в районе местной нефтебазы в Энгельсе возник пожар, а также стали появляться кадры в соцсетях. В то же время некоторые каналы пишут, горят якобы исключительно обломки беспилотников.

Ранее губернатор Саратовской области предупреждал, что существует угроза атаки дронов по региону. Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.