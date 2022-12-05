Вибухи на російському аеродромі "Дягілєво": з'явився супутниковий знімок наслідків

У мережі з'явився перший супутниковий знімок наслідків вибуху на російському військовому аеродромі "Дягілєво", що знаходиться в Рязанській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого співробітника Дослідницького інституту зовнішньої політики у США Роба Лі у Twitter .

Лі стверджує, що бомбардувальник був озброєний ракетами Х-22 у момент, коли стався вибух.

Він оприлюднив знімок, на якому можна побачити місце вибуху біля російського бомбардувальника Ту-22М3. Ймовірно, літак зазнав пошкодження.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на аеродромі в Саратовській області, а також про вибухи на аеродромі під Рязанню.

Після цього в Міноборони РФ заявили, що по аеродромах, де базується стратегічна авіація, нібито вдарили безпілотниками.

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