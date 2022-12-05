Взрывы на российском аэродроме "Дягилево": появился спутниковый снимок последствий

В сети появился первый спутниковый снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево", который находится в Рязанской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего сотрудника Исследовательского института внешней политики в США Роба Ли в Twitter .

Ли утверждает, что бомбардировщик был вооружен ракетами Х-22 в момент, когда произошел взрыв.

Он обнародовал снимок, на котором можно заметить место взрыва возле российского бомбардировщика Ту-22М3. Вероятно, самолет получил повреждения.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области, а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.

После этого в Минобороны РФ заявили, что по аэродромам, где базируется стратегическая авиация, якобы ударили беспилотниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.