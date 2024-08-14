Вибухи на російській авіабазі "Саваслейка": супутники NASA зафіксували пожежу (фото)

Як стало відомо раніше, вночі у РФ заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.

Відомо, що супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка" о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.

Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 "прильотів" За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет "Кинжал" літаки МіГ-31К.