Взрывы на российской авиабазе "Саваслейка": спутники NASA зафиксировали пожар (фото)

Как стало известно ранее, ночью в РФ заявили о воздушных атаках с применением беспилотников и о работе ПВО в Нижегородском регионе.

Известно, что спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка" в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Согласно свидетельствам очевидцев, по базе было совершено около 10 "прилетов". По предварительной информации, на данной авиабазе могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.