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Взрывы на российской авиабазе "Саваслейка": спутники NASA зафиксировали пожар (фото)

Фото: взрывы на авиабазе РФ Саваслейка (иллюстративное фото t.me.mchs_official)
Автор: Ярослава Борзова

В Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка" ночью раздавались взрывы. Спутники зафиксировали на территории аэродрома возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы.

Как стало известно ранее, ночью в РФ заявили о воздушных атаках с применением беспилотников и о работе ПВО в Нижегородском регионе.

Известно, что спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка" в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Согласно свидетельствам очевидцев, по базе было совершено около 10 "прилетов". По предварительной информации, на данной авиабазе могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.

 

Атака дронов в России

Напомним, в ночь на 14 августа в ряде регионов РФ говорили об атаках беспилотников.

В частности, сообщали о работе ПВОиз-за дроновой атаки, взрывов и пожаровв Воронеже и области.

Также об отражении воздушной атаки заявляли представители властей в Курской и Белгородской области. Также мониторинговые группы сообщали по поводу ударов БПЛА в Орловской области.

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