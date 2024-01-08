Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні

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Вибухи пролунали у Дніпрі,

Також вибухи чули в Харкові. Мер міста Ігор Терехов попередив про можливі нові прильоти. В ОВА розповіли про щонайменше 4 удари. Ворог бив по промисловим обʼєктам, є потерпіла.

В Харківській області влучання в приватний будинок у місті Зміїв, є постраждалі.

Гучно було і в Кривому Розі. Місто опинилося під масованим ракетним ударом.

Запоріжжя також чуло вибухи. Там є влучання ракет у житлові райони та поруч з будинками, є постраждалі.

У Хмельницькій області повідомили про роботу ППО.

О 08:25 оголосили відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Харків та область

Як написав мер Харкова Ігор Терехов, ранок у місті почався з вибухів.

"Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними", - повідомив міський голова.

Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов пише, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину - без постраждалих.

Крім того, в Харківській області росіяни влучили у приватний будинок в м. Зміїв.

"Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини. Екстрені служби працюють на місці", - додає Синєгубов.

(Оновлено 08:03). У Харкові пожежа на промисловому об'єкті та постраждала жінка

"Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - написав мер Терехов.

Запоріжжя

Також повідомлялося про загрозу балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя. В обласному центрі чули вибухи.

"Інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста Запоріжжя та населеним пунктам Запорізької області буде оприлюднено після відбою тривоги", - написав голова ОВА Юрій Малашко.

(Оновлено 08:15) У Запоріжжі "прильоти" у житлові райони, відомо про 2 постраждалих

За словами голови ОВА, місто було під комбінованою атакою крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.

Внаслідок ракетної атаки станом на зараз, попередньо, відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку.

Кривий Ріг

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовану ракетну атаку на місто.

"Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни", - написав він у мережі.

Щодо наслідків ракетної атаки він поки не проінформував.

Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

Дніпро

Низка вибухів пролунала у Дніпрі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу аеробалістичних ракет "Кинжал".

Хмельницький

У Хмельницькому чули вибухи. Згодом у місцевій ОВА проінформували про роботу протиповітряної оборони в області.

Обстріл України