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Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине

Фото: Россия массированно обстреливает Украину ракетами (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Россия сегодня, 8 января, рано утром атаковала Украину со стратегической авиации, выпустив десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику, в ряде городов уже раздались взрывы.

Что известно о новой массированной ракетной атаке - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кратко о главном

  • Взрывы раздались в Днепре,
  • Также взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных новых прилетах. В ОВА рассказали о как минимум 4 ударах.
  • Громко было и в Кривом Роге. Город оказался под массированным ракетным ударом.
  • Запорожье тоже слышало взрывы. О последствиях в ОВА обещают рассказать уже после окончания атаки.
  • В Хмельницкой области сообщили о работе ПВО.

Харьков и область

Как написал мэр Харькова Игорь Терехов, утро в городе началось со взрывов.

"Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", - сообщил городской голова.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту - без пострадавших.

Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиев.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - добавляет Синегубов.

Запорожье

Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья. В областном центре слышали взрывы.

"Информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города Запорожья и населенным пунктам Запорожской области будет обнародована после отбоя тревоги", - написал глава ОВА Юрий Малашко.

Кривой Рог

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной ракетной атаке на город.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - написал он в сети.

По поводу последствий ракетной атаки он пока не проинформировал.
Других обстрелов в Криворожском районе не было.

Новость дополняется...

Обстрел Украины

Напомним, что после 06:00 часов утра по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая впоследствии охватила все области. Все потому, что россияне начали несколькими волнами запускать ракеты. В частности, враг запустил крылатые ракеты из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Спустя короткое время в России начали выполнять взлеты истребители МиГ-31К, запускавшие аэробалистические ракеты "Кинжал". Также оккупанты били и баллистикой из захваченного Крыма. В ряде городов начались взрывы.

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