Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине

Россия сегодня, 8 января, рано утром атаковала Украину со стратегической авиации, выпустив десятки крылатых ракет. Также враг использует "Кинжалы" и баллистику, в ряде городов уже раздались взрывы.
Что известно о новой массированной ракетной атаке - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Харьков и область
Как написал мэр Харькова Игорь Терехов, утро в городе началось со взрывов.
"Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", - сообщил городской голова.
В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту - без пострадавших.
Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиев.
"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - добавляет Синегубов.
Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья. В областном центре слышали взрывы.
"Информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города Запорожья и населенным пунктам Запорожской области будет обнародована после отбоя тревоги", - написал глава ОВА Юрий Малашко.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной ракетной атаке на город.
"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - написал он в сети.
По поводу последствий ракетной атаки он пока не проинформировал.
Других обстрелов в Криворожском районе не было.
Новость дополняется...
Напомним, что после 06:00 часов утра по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая впоследствии охватила все области. Все потому, что россияне начали несколькими волнами запускать ракеты. В частности, враг запустил крылатые ракеты из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Спустя короткое время в России начали выполнять взлеты истребители МиГ-31К, запускавшие аэробалистические ракеты "Кинжал". Также оккупанты били и баллистикой из захваченного Крыма. В ряде городов начались взрывы.
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