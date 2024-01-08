Взрывы, пуски "Кинжалов", крылатые ракеты и баллистика. Что известно об атаке РФ по Украине

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Взрывы раздались в Днепре,

Также взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных новых прилетах. В ОВА рассказали о как минимум 4 ударах.

Громко было и в Кривом Роге. Город оказался под массированным ракетным ударом.

Запорожье тоже слышало взрывы. О последствиях в ОВА обещают рассказать уже после окончания атаки.

В Хмельницкой области сообщили о работе ПВО.

Харьков и область

Как написал мэр Харькова Игорь Терехов, утро в городе началось со взрывов.

"Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", - сообщил городской голова.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов пишет, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту - без пострадавших.

Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиев.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - добавляет Синегубов.

Запорожье

Также сообщалось об угрозе баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья. В областном центре слышали взрывы.

"Информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города Запорожья и населенным пунктам Запорожской области будет обнародована после отбоя тревоги", - написал глава ОВА Юрий Малашко.

Кривой Рог

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной ракетной атаке на город.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - написал он в сети.

По поводу последствий ракетной атаки он пока не проинформировал.

Других обстрелов в Криворожском районе не было.

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