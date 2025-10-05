Вибухи, пожежі й вирубки: як війна в Україні змінює клімат і посилює парниковий ефект

Бойові дії в Україні завдають шкоди не лише людям і природі, а й атмосфері. Постійні вибухи, пожежі та знищення лісів призводять до значних викидів аерозолів і продуктів горіння, які посилюють парниковий ефект.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту та Національного антарктичного наукового центру, учасниця чотирьох експедицій на станцію "Академік Вернадський" Анастасія Чигарева.
За її словами, війна призводить до зменшення площ лісів, які поглинали CO₂ і охолоджували території. Це змінює місцеву циркуляцію повітряних мас і може мати масштабні наслідки для регіонального клімату.
Окремо науковиця наголосила на наслідках підриву Каховської ГЕС. Зникнення водосховища кардинально змінило мікроклімат півдня України: територія, де колись формувалися хмаро-опади, перетворилася спершу на степ, а тепер там поступово формується ліс - з іншими погодними процесами.
"Такі процеси потрібно відстежувати роками, але через бойові дії в нас немає повної мережі спостережень у цих регіонах", - пояснила Чигарева.
Вона підкреслила, що людство має змінити підхід до природи й ресурсів планети.
"Проблеми, спричинені кліматичними змінами, лише посилюватимуться. Нам потрібно впроваджувати реальні заходи адаптації, щоб пом’якшити наслідки", - говорить Чигарева.
