ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вибухи на полігоні під Хмельницьким припинилися, з п'ятьма бійцями ССО нема зв'язку

19:40 31.07.2026 Пт
2 хв
На місці НП тривають пошуково-оглядові дії
aimg Валерія Абабіна
Вибухи на полігоні під Хмельницьким припинилися, з п'ятьма бійцями ССО нема зв'язку Фото: вибух на Хмельниччині (скріншот відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині зв'язку немає з п'ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ще троє бійців дістали поранення і потрапили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Пошуки п'яти зниклих

Станом на 19:00 31 липня зв'язку немає з п'ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій. На місці події тривають пошуково-оглядові дії.

Крім того, троє бійців ССО дістали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу, де надають необхідну допомогу.

Детонація боєприпасів на території полігону завершилась станом на 19:00 31 липня.

Кримінальне провадження

За фактом надзвичайної події правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження.

Попередня кваліфікація - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

У ССО зазначили, що надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин і причин події.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунали кілька вибухів у той момент, коли в місті не було повітряної тривоги.

Згодом у Силах спеціальних операцій підтвердили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією боєприпасів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вибух боєприпасів Хмельницький Збройні сили України
Новини
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
В Україні запроваджують нові бойові виплати: хто зможе отримати
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись