Вибухи на полігоні під Хмельницьким припинилися, з п'ятьма бійцями ССО нема зв'язку

На полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині зв'язку немає з п'ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ще троє бійців дістали поранення і потрапили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

У ССО зазначили, що надають усю необхідну інформацію та сприяння у встановленні обставин і причин події.

Попередня кваліфікація - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Крім того, троє бійців ССО дістали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу, де надають необхідну допомогу.

Станом на 19:00 31 липня зв'язку немає з п'ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій. На місці події тривають пошуково-оглядові дії.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунали кілька вибухів у той момент, коли в місті не було повітряної тривоги.

Згодом у Силах спеціальних операцій підтвердили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією боєприпасів.