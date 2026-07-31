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Взрывы на полигоне под Хмельницким прекратились, с пятью бойцами ССО нет связи

19:40 31.07.2026 Пт
2 мин
На месте ЧП продолжаются поисково-смотровые действия
aimg Валерия Абабина
Взрывы на полигоне под Хмельницким прекратились, с пятью бойцами ССО нет связи Фото: взрыв на Хмельнитчине (скриншот видео)
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На полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой связи нет с пятью военнослужащими Сил специальных операций ВСУ. Еще трое бойцов получили ранения и попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Поиски пяти пропавших

По состоянию на 19:00, 31 июля связи нет с пятью военнослужащими Сил специальных операций. На месте происшествия продолжаются поисково-смотровые действия.

Кроме того, трое бойцов ССО получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.

Детонация боеприпасов на территории полигона завершилась по состоянию на 19.00 31 июля.

Уголовное производство

По факту чрезвычайного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное производство.

Предварительная квалификация - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

В ССО отметили, что предоставляют всю необходимую информацию и содействие в установлении обстоятельств и причин происшествия.

Напомним, 31 июля в Хмельницком прогремели несколько взрывов в тот момент, когда в городе не было воздушной тревоги.

Впоследствии в Силах специальных операций подтвердили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

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