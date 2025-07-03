Вибухи під Житомиром: опубліковані нові подробиці та фото наслідків

"На жаль, загинули 2 людини: їх тіла з-під завалів дістали рятувальники. Наразі відомо про 82 постраждалих. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них - 4 дітей", - зазначили у ДСНС.

Рятувальні роботи

Також повідомляється, що під час проведення робіт зі зруйнованого будинку надзвичайники врятували дівчинку орієнтовно 4 років: з різними травмами її винесли з оселі та передали медикам.

Також рятувальники надали допомогу різного характеру 15 людям, зокрема, евакуювали зі зруйнованих будинків та передали їх медикам. Крім того, працівники ДСНС спільно із представниками органів влади евакуювали з села 78 мешканців.

Пошкодження від вибухів

За попередніми даними, пошкоджено близько 99 приватних житлових будинків та лінії електропередач. Без електропостачання залишилося 700 домогосподарств. Пожежникам вдалося приборкати кілька пожеж, що виникли після вибухів.

Повідомляється, що на місці події працювали 106 рятувальників, психологи та 25 одиниць техніки, медики, поліція, а також волонтери Загону швидкого реагування обласної організації Українського Червоного Хреста та інші відповідні служби.