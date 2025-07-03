Взрывы под Житомиром: опубликованы новые подробности и фото последствий

"К сожалению, погибли 2 человека: их тела из-под завалов достали спасатели. Сейчас известно о 82 пострадавших. В больницах находятся 38 граждан, среди них - 4 детей", - отметили в ГСЧС.

Спасательные работы

Также сообщается, что во время проведения работ из разрушенного дома чрезвычайники спасли девочку ориентировочно 4 лет: с различными травмами ее вынесли из дома и передали медикам.

Также спасатели оказали помощь различного характера 15 людям, в частности, эвакуировали из разрушенных домов и передали их медикам. Кроме того, работники ГСЧС совместно с представителями органов власти эвакуировали из села 78 жителей.

Повреждения от взрывов

По предварительным данным, повреждено около 99 частных жилых домов и линии электропередач. Без электроснабжения осталось 700 домохозяйств. Пожарным удалось укротить несколько пожаров, возникших после взрывов.

Сообщается, что на месте происшествия работали 106 спасателей, психологи и 25 единиц техники, медики, полиция, а также волонтеры Отряда быстрого реагирования областной организации Украинского Красного Креста и другие соответствующие службы.