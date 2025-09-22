Вибухи, осколки та масштабні руйнування: дрони атакували Краснодарський край

Одразу кілька населених пунктів Краснодарського краю зазнали удару безпілотних літальних апаратів. У Єйську і Слов'янську-на-Кубані жителі зафіксували звуки вибухів і роботу системи протиповітряної оборони. За словами очевидців, було чути більше десятка розривів, при цьому, за попередніми даними, вдалося збити кілька дронів.

Пошкодження та наслідки

Жителі Темрюка, Кримська і Приморсько-Ахтарська також повідомляють про проліт безпілотників і роботу сирен. У Слов'янську-на-Кубані фрагменти дронів упали на території трьох приватних будинків, пошкодивши фасади, дахи та вибивши скло. Крім того, через падіння уламків виникло загоряння трави в промзоні. Жертв серед людей немає, на місці події працюють екстрені та оперативні служби.

Реакція регіональної влади

Регіональний оперативний штаб підтвердив факт атак і повідомив про вживані заходи безпеки. Фахівці стежать за ситуацією, координують роботу пожежних і рятувальних служб, забезпечуючи охорону мешканців і мінімізацію збитків для об'єктів інфраструктури.

Ситуація в Україні

Уночі 22 вересня в Бориспільському районі Києва російські ударні дрони завдали авіаударів по житлових кварталах. За інформацією місцевої влади, перші повідомлення про пожежу надійшли близько 2:00.

Також під ворожий удар потрапили Запоріжжя та Суми.

У Сумській області внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала людина, повідомив виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар. Два удари припали на промислові підприємства, а ще один - на навчальний заклад. У сусідніх багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.

У Запорізькій області внаслідок атаки російських військ загорілася одна з будівель, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог вразив об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого кілька автомобілів було знищено або пошкоджено.