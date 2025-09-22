Вибухи, осколки та масштабні руйнування: дрони атакували Краснодарський край

Жителі російського Єйська, Слов'янська-на-Кубані та сусідніх міст повідомили про серію вибухів і проліт безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ASTRA і низки інших рос ЗМІ.
Одразу кілька населених пунктів Краснодарського краю зазнали удару безпілотних літальних апаратів. У Єйську і Слов'янську-на-Кубані жителі зафіксували звуки вибухів і роботу системи протиповітряної оборони. За словами очевидців, було чути більше десятка розривів, при цьому, за попередніми даними, вдалося збити кілька дронів.
Жителі Темрюка, Кримська і Приморсько-Ахтарська також повідомляють про проліт безпілотників і роботу сирен. У Слов'янську-на-Кубані фрагменти дронів упали на території трьох приватних будинків, пошкодивши фасади, дахи та вибивши скло. Крім того, через падіння уламків виникло загоряння трави в промзоні. Жертв серед людей немає, на місці події працюють екстрені та оперативні служби.
Регіональний оперативний штаб підтвердив факт атак і повідомив про вживані заходи безпеки. Фахівці стежать за ситуацією, координують роботу пожежних і рятувальних служб, забезпечуючи охорону мешканців і мінімізацію збитків для об'єктів інфраструктури.
Уночі 22 вересня в Бориспільському районі Києва російські ударні дрони завдали авіаударів по житлових кварталах. За інформацією місцевої влади, перші повідомлення про пожежу надійшли близько 2:00.
Також під ворожий удар потрапили Запоріжжя та Суми.
У Сумській області внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала людина, повідомив виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар. Два удари припали на промислові підприємства, а ще один - на навчальний заклад. У сусідніх багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.
У Запорізькій області внаслідок атаки російських військ загорілася одна з будівель, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог вразив об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого кілька автомобілів було знищено або пошкоджено.
Нагадуємо, що 21 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Унаслідок атак є загиблі та постраждалі.
Зазначає, що в ніч на 21 вересня російська армія випустила по території України 54 безпілотники, приблизно 30 з яких були дронами "Шахед". Удари припали на вісім різних локацій. Запуски здійснювалися з чотирьох напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ