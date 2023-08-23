UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: розвідка розкрила, куди припав удар

Фото в Оленівці через удар постраждала військова частина окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

У результаті вибухів в Оленівці в окупованому Криму були пошкоджені обʼєкти окупантів. Удар припав на військову частину ворога.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в одному з розвідувальних органів.

За словами співрозмовника, була знищена система ППО С-400 та постраждали або були вбиті окупаційні військові, що перебували на місці.

"Там постраждала військова частина, комплекс С-400, особовий склад...", - розповіло джерело.

Вибухи в Оленівці в Криму

Нагадаємо, що сьогодні вранці на заході Криму в Оленівці близько 10:10 пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Згодом місцеві Телеграм-канали повідомили про "приліт" по російському військовому об’єкту на мисі Тарханкут поблизу Оленівки. Нібито там були уражені радіолокаційні станції ворога.

Кримські пабліки писали, що, попередньо, у Криму влучили в російський РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Цей тип станцій радіолокації призначений для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах при складній перешкодовій обстановці.

Зокрема, ці РЛС дають цілі для російських ЗРК З-300, З-400 та інших.

Додамо, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в Криму нібито було уражено протикорабельний комплекс "Бастіон". 

Зауважимо, що комплекс "Бастіон" є одним з носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають удари по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВибухПВОЕленовка