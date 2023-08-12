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Вибухи в окупованому Криму. Міноборони РФ заявляє про "припинення спроби" атаки дронів

Фото: російські військові в окупованому Криму (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Росії заявило про атаку дронів у тимчасово окупованому українському Криму в ніч проти 12 серпня. У відомстві стверджують, нібито силами та засобами ППО було ліквідовано 20 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

Вже традиційно російське міністерство розповіло про "припинення спроби здійснити атаку" на об'єкти в Криму, в якій звинувачують Україну. Кількість безпілотників указується як 20.

У заяві оборонного відомства країни-агресора йдеться, що нібито 14 БПЛА збили системи ППО, а ще 6 - були "пригнічені" засобами радіоелектронної боротьби.

Також у Міноборони РФ додали, що "постраждалих та руйнувань немає".

Вибухи у Криму вночі 12 серпня

Які саме об'єкти зазнавали атаки БПЛА, у відомстві не уточнили.

Тим часом раніше у кримських пабліках та Telegram-каналах повідомляли про вибухи цієї ночі в районі Феодосії, а також у Новоозерному, неподалік Євпаторії.

Крім того, окупанти перекривали рух автотранспорту через Кримський міст.

Зазначимо, що у Новоозерному знаходиться велика військова база зберігання російських загарбників - 943 ЦЗМР. У Феодосії розташоване нафтове сховище окупантів.

Атаки дронів та вибухи в Криму

Нагадаємо, що в тимчасово підконтрольному російським загарбникам українському Криму останнім часом вибухи відбуваються практично щодня. Так, наприклад, 10 серпня вибухи пролунали в Джанкойському районі Криму.

Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря. Також у Севастопольській бухті помітили дим. Окупанти спробували пояснити це тим, що нібито ворожий флот проводить тренування. Однак перед цим росіяни з невідомих причин перекрили Кримський міст.

Нагадаємо також, що 10 серпня в Міноборони РФ скаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим. Нібито дрони вдалося "придушити" та "збити".

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