Летіли на Москву, Крим і не тільки. У Шойгу скаржаться на нічну атаку дронів

У Росії поскаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та Москву у четвер, 10 серпня. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

Московська область і не тільки

Так, у відомстві заявили, що нібито "два БПЛА, що летіли у напрямку міста Москва", знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області.

Крим

Поблизу тимчасово окупованого Севастополя, як запевняє Міноборони РФ, черговими засобами ППО нібито "були вражені два БПЛА".

"Ще 9 пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і не досягнувши мети зазнали краху в акваторії Чорного моря", - стверджують російські окупанти, звітуючи, що постраждалих під час атак немає.

При цьому, як уточнюється в Telegram-каналі Baza, у Криму був атакований аеродром у Новофедорівці. Спроба атаки сталася близько 5 ранку 10 серпня.

Атаки дронів на Москву та Крим

Зазначимо, що останнім часом атаки безпілотників стають у Росії звичайним явищем. При цьому найчастіше у Міноборони РФ звинувачують в атаках Україну. Що стосується окремих випадків, то про атаку дронів на Москву останній раз повідомляли 9 серпня. Нібито один безпілотник був збитий в районі Домодєдово, інший - в районі Мінського шосе.

Щодо Криму, то вибухи на аеродромах там лунають досить часто. Так, 20 липня, також вибухи пролунали у селищах Гвардійське та Новофедорівка.