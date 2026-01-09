Вибухи у Львові: що відомо про удар по інфраструктурі та чутки про "Орєшнік"

Головне

Вибухи у Львові пролунали близько опівночі.

В ОВА повідомили про атаку на об'єкт критичної інфраструктури.

Чи був "Орєшнік" - наразі невідомо.

Цивільні об'єкти не постраждали.

Радіаційний фон у межах норми.

Ракета на Львів летіла зі швидкістю 13 тисяч км на годину.

Вибухи у Львові: що сталося

Після 23:00 по всій Україні було оголошено тривогу через загрозу балістики. До того ж ворог запустив дрони і у Києві та деяких регіонах лунали вибухи. Втім, повідомлень про повітряну загрозу безпосередньо для Львову не було.

Однак, близько опівночі в мережі повідомили про серію гучних вибухів у Львові. Згодом цю інформацію підтвердив і мер міста Андрій Садовий, а потім і очільник ОВА Максим Козицький.

Наразі відомо, що у Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Профільні служби працюють на місці атаки. При цьому житлові будинки на цивільні об'єкти не постраждали.

Чому заговорили про "Орєшнік"

Одразу після оголошення повітряної тривоги монітори почали писати про загрозу пуску "Орєшніка".

Зазначимо, Росія один раз вже запускала цю ракету по Україні - у листопаді 2024 року. Тоді під ударом опинилося місто Дніпро. Відомо, що ракету запускали з полігону "Капустін Яр" Астраханської області, де базуються комплекси РС-26 "Рубеж". Ці комплекси призначаються для ядерних ударів на відстань до 6000 км.

Детальніше про ракету "Орєшнік" читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Чи був "Орешнік" насправді

Як повідомили в Повітряних силах, 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування балістичних ракет із полігону "Капустин Яр".

"Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється", - додали у ПС.

При цьому і Садовий також зазначив, що наразі невідомо, чи був "Орєшнік" у Львові, а інформацію очікують від військових.

Козицький також повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові радіаційний фон у межах норми, шкідливих речовин у повітрі не виявили.

Що відомо про ракету

Як повідомило повітряне командування "Захід", ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину. Однак, тип ракети наразі не називають.

Якою саме балістичною ракетой ворог вдарив по Львову визначать після вивчення всіх її елементів.