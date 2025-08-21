Вибухи лунали у Сумах, Дніпрі та на Запоріжжі: РФ запустила декілька груп ракет по Україні

Суми

За даними Повітряних сил, крилаті ракети було зафіксовано над територією Сумської області. Вони рухались туди з Полтавщини.

Близько 05:16 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах. Однак наразі офіційно про наслідки не повідомлялось.

Дніпро

Також крилаті ракети атакували сьогодні Дніпро. Зокрема, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста близько 05:12. Майже відразу повідомлялось про вибухи у місті.

Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу крилатих ракет для його області декілька разів. Однак спочатку ракети рухались у напрямку інших областей.

А вже о 05:27 у Запорізькій області пролунали вибухи. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Оновлено о 05:50

Федоров повідомив, що ворог атакував Запоріжжя. Наразі наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

"В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.