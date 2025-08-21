UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Вибухи лунали у Сумах, Дніпрі та на Запоріжжі: РФ запустила декілька груп ракет по Україні

Ілюстративне фото: РФ запустила декілька груп ракет по Україні 21 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на четвер, 21 серпня, запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Вибухи лунали як у північних, так і центральних областях.

РБК-Україна розповідає, де наразі є загроза ракетного удару.

Суми

За даними Повітряних сил, крилаті ракети було зафіксовано над територією Сумської області. Вони рухались туди з Полтавщини. 

Близько 05:16 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах. Однак наразі офіційно про наслідки не повідомлялось.

Дніпро

Також крилаті ракети атакували сьогодні Дніпро. Зокрема, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста близько 05:12. Майже відразу повідомлялось про вибухи у місті.

Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу крилатих ракет для його області декілька разів. Однак спочатку ракети рухались у напрямку інших областей.

А вже о 05:27 у Запорізькій області пролунали вибухи. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Оновлено о 05:50

Федоров повідомив, що ворог атакував Запоріжжя. Наразі наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. 

"В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників регіональних органів влади.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні