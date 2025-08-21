Вибухи лунали у Сумах, Дніпрі та на Запоріжжі: РФ запустила декілька груп ракет по Україні

Російська армія у ніч на четвер, 21 серпня, запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Вибухи лунали як у північних, так і центральних областях.
РБК-Україна розповідає, де наразі є загроза ракетного удару.
За даними Повітряних сил, крилаті ракети було зафіксовано над територією Сумської області. Вони рухались туди з Полтавщини.
Близько 05:16 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах. Однак наразі офіційно про наслідки не повідомлялось.
Також крилаті ракети атакували сьогодні Дніпро. Зокрема, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста близько 05:12. Майже відразу повідомлялось про вибухи у місті.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу крилатих ракет для його області декілька разів. Однак спочатку ракети рухались у напрямку інших областей.
А вже о 05:27 у Запорізькій області пролунали вибухи. Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Оновлено о 05:50
Федоров повідомив, що ворог атакував Запоріжжя. Наразі наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
"В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.
При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників регіональних органів влади.
Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.
