Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину

Сьогодні вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мості пролунало вибухи, внаслідок яких загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram губернатора Білгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Про загибель двох людей повідомлялося у перші хвилини після вибухів із посиланням на очевидців. Через 2 години загибель чоловіка та жінки, а також поранення їхньої доньки підтвердив чиновник.

Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області РФ.