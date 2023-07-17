Взрывы на Крымском мосту: два человека погибли, ранен ребенок

Сегодня ночью, около 4 утра по киевскому времени, на Крымском мосту прозвучало взрывы, в результате которых погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

О гибели двоих человек сообщалось в первые минуты после взрывов со ссылкой на очевидцев. Спустя 2 часа гибель мужчины и женщины, а также ранение их дочери подтвердил чиновник.

Собщается, что в машине, которая пострадала в результате взрыва, находились жители Нового Оскола Белгородской области РФ.