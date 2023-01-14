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Вибухи в Київській області: є влучання в житлову забудову

Фото: з'явилися дані про обстріл Київської області 14 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Київщині з ранку суботи, 14 січня, пролунали вибухи. Є попадання у житлову споруду в селі Копилів Макарівської селищної громади Бучанського району.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - розповів він.

За його словами, попередньо інформації про постраждалих немає.

"На місці працюють екстрені служби", - додав Тимошенко.

Оновлено 10.40. За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків.

"Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих", - написав він в Telegram.

Як повідомлялось, в одному із населених пунктів Київської області сьогодні вранці, 14 січня, сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

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Київська областьвибухи