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Взрывы в Киевской области: есть попадания в жилую застройку

Фото: появились данные об обстреле Киевской области 14 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области с утра субботы, 14 января, прогремели взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна", - рассказал он.

По его словам, предварительно информации о пострадавших нет.

"На месте работают экстренные службы", – добавил Тимошенко.

Обновлено 10.40. По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов.

"Истерзанные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.

Как сообщалось, в одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

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