Вибухи в Києві: Росія знову атакує дронами

Так, російські війська продовжують здійснювати терористичні акти проти мирних українських міст. З вечора 30 липня противник розпочав чергову атаку за допомогою ударних безпілотників.

Після 23:00 в Києві пролунали звуки вибухів, мер Києва повідомив про роботу ППО.

"Залишайтеся в укриттях", - закликав міський голова.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали в Київській ОВА.

Атака на Україну

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках. Зокрема, ворожі дрони зафіксовані на Чернігівщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Найбільше скупчення БпЛА зафіксовано на напрямках до Київської області та самого міста Києва. Частина дронів рухається з Чернігівської та Полтавської областей у напрямку Київщини, інші - вже перебувають над Київською областю та тримають курс на захід. Є повідомлення про рух ударних БпЛА безпосередньо в напрямку столиці.

Крім того, ворожі дрони помічено:

на Житомирщині (рухаються на південно-західний напрямок);

Рівненщині (на південь);

Черкащині (захід/південь);

Кіровоградщині (у бік Черкащини й північного напрямку);

на Херсонщині та півночі Миколаївщини групи БпЛА рухаються на захід.

У східній частині Дніпропетровської області також зафіксовано рух ворожих безпілотників у бік Полтавщини.

Сили протиповітряної оборони перебувають у повній бойовій готовності.

Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в укриттях та дотримуватися офіційних повідомлень.