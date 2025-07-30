Вибухи в Києві: Росія знову атакує дронами

У Києві прогриміли вибухи пізно ввечері 30 липня на тлі триваючої атаки ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Так, російські війська продовжують здійснювати терористичні акти проти мирних українських міст. З вечора 30 липня противник розпочав чергову атаку за допомогою ударних безпілотників.
Після 23:00 в Києві пролунали звуки вибухів, мер Києва повідомив про роботу ППО.
"Залишайтеся в укриттях", - закликав міський голова.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали в Київській ОВА.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках. Зокрема, ворожі дрони зафіксовані на Чернігівщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.
Найбільше скупчення БпЛА зафіксовано на напрямках до Київської області та самого міста Києва. Частина дронів рухається з Чернігівської та Полтавської областей у напрямку Київщини, інші - вже перебувають над Київською областю та тримають курс на захід. Є повідомлення про рух ударних БпЛА безпосередньо в напрямку столиці.
Крім того, ворожі дрони помічено:
У східній частині Дніпропетровської області також зафіксовано рух ворожих безпілотників у бік Полтавщини.
Сили протиповітряної оборони перебувають у повній бойовій готовності.
Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, перебувати в укриттях та дотримуватися офіційних повідомлень.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські війська завдали удару по виправній колонії поблизу села Біленьке в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинуло 16 осіб, ще 43 отримали поранення. За даними, окупанти скинули на територію установи чотири керовані авіабомби.