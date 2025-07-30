Взрывы в Киеве: Россия снова атакует дронами

В Киеве прогремели взрывы поздно вечером 30 июля на фоне продолжающейся атаки ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Так, российские войска продолжают совершать террористические акты против мирных украинских городов. С вечера 30 июля противник начал очередную атаку с помощью ударных беспилотников.
После 23:00 в Киеве раздались звуки взрывов, мэр Киева сообщил о работе ПВО.
"Оставайтесь в укрытиях", - призвал городской голова.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в Киевской ОГА.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что группы ударных дронов движутся в нескольких направлениях. В частности, вражеские дроны зафиксированы на Черниговщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкасщине, Кировоградщине, Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине.
Наибольшее скопление БпЛА зафиксировано на направлениях в Киевскую область и самого города Киева. Часть дронов движется из Черниговской и Полтавской областей в направлении Киевщины, другие - уже находятся над Киевской областью и держат курс на запад. Есть сообщения о движении ударных БпЛА непосредственно в направлении столицы.
Кроме того, вражеские дроны замечены:
В восточной части Днепропетровской области также зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Полтавщины.
Силы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и придерживаться официальных сообщений.
Напомним, в ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по исправительной колонии вблизи села Беленькое в Запорожской области. В результате атаки погибли 16 человек, еще 43 получили ранения. По данным, оккупанты сбросили на территорию учреждения четыре управляемые авиабомбы.