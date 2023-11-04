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Вибухи в Керчі. ЗСУ пошкодили суднобудівний завод "Залив"

Фото: в Керчі пролунали вибухи (скріншот відео)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України сьогодні, 4 листопада, пошкодили суднобудівний завод "Залив" в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму", - повідомили військові.

Це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. З 2020 року завод "Залив" розпочав будівництво авіаносних кораблів для ВМФ Росії.

Удари по Криму

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у Керчі прогриміли вибухи. Окупанти завили, що нібито справцювала ППО.

Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по стратегічному об'єкту системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

Через українські удари по Криму російське командування перекидає кораблі Чорноморського флоту РФ із Севастополя до інших портів.

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