Вибухи в Івано-Франківську: розглядають низку версій, не виключають причетність РФ

Вибухи в Івано-Франківську ввечері 11 березня сталися через детонацію вибухових пристроїв. Розглядають низку робочих версій, не виключають причетність російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа в ефірі каналу "1+1".

За його словами, троє травмованих перебувають у лікарні. Один з постраждалих втратив дві кінцівки і перебуває у важкому стані в реанімації. Також постраждали дівчина у середньому стані важкості та хлопець, який отримав легкі поранення.

Мер зазначив, що внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент.

Другий вибух, як повідомив Марцінків, стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі. Усередині перебували четверо людей, вони не постраждали й не потребували госпіталізації.

"Попередньо в першому випадку спрацював вибуховий пристрій, у другому - ймовірно, також вибуховий пристрій. Але поки досліджує всі висновки поліція", - зазначив Марцінків.

Він додав, що розглядається низка робочих версій щодо обставин вибухів. Міський голова не виключив причетність спецслужб РФ.

"Є низка робочих версій - від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були і причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство", - сказав мер.