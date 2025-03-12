Взрывы в Ивано-Франковске: рассматривают ряд версий, не исключают причастность РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире канала "1+1".

По его словам, трое травмированных находятся в больнице. Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадали девушка в среднем состоянии тяжести и парень, который получил легкие ранения.

Мэр отметил, что в результате взрыва погиб несовершеннолетний студент.

Второй взрыв, как сообщил Марцинкив, произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри находились четыре человека, они не пострадали и не нуждались в госпитализации.

"Предварительно в первом случае сработало взрывное устройство, во втором - вероятно, также взрывное устройство. Но пока исследует все выводы полиция", - отметил Марцинкив.

Он добавил, что рассматривается ряд рабочих версий относительно обстоятельств взрывов. Городской голова не исключил причастность спецслужб РФ.

"Есть ряд рабочих версий - от неосторожного обращения до других версий, что, возможно, были и причастны московские спецслужбы. Пока нельзя говорить, потому что есть следствие", - сказал мэр.