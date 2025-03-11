Вибухи в Івано-Франківську: одна людина загинула, ще троє поранені
Внаслідок вибухів в Івано-Франківську ввечері 11 березня загинула людина. Ще троє людей були травмовані. У багатоповерхівці сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та ДСНС в Івано-Франківській області.
Мер Івано-Франківська повідомив, що невідомі вибухові пристрої спрацювали за двома адресами: Привокзальна, 9 та 49. Однак більш детальну інформацію скажуть правоохоронні органи, які працюють на місці події.
За попередньою інформацією, внаслідок вибухів одна людина загинула, одна знаходиться в дуже важкому стані. Ще двоє людей поранені, їм надають медичну допомогу.
"Бачимо, що війна є на всій території України, і дуже важливо бути максимально обачними. Будьмо дуже обачні, особливо в місцях скупчення людей. Ворог також працює. Поки не знаємо, яка офіційна версія, над цим працюють слідчі", - зазначив Марцінків.
Що говорить ДСНС
Рятувальники зазначають, що о 18:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальна біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету.
За попередньою інформацією, в результаті події одна особа загинула, троє осіб травмовано. Рятувальники, прибувши до місця виклику транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.
Фото: рятувальники працюють на місцях вибухів (t.me/ifdsns)
Також О 18:48 надійшло друге повідомлення про те, що на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного житлового будинку на площі 400 м² (за попередньою інформацією працівників поліції, в результаті вибуху на мансардному поверсі).
Рятувальники, прибувши до місця виклику, врятували 4 мешканців та евакуювали 15 мешканців з під’їзду житлового будинку, локалізували та ліквідували пожежу.
Нагадаємо, як розповіла у коментарі РБК-Україна заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс, поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу.
Тим часом в "Укрзалізниці" прокоментували, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком.
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