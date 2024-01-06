Патрульні потрапили під ворожий обстріл в Херсоні (відео)

Російські військові постійно атакують території Херсонської області. Під час виконання обов'язків правоохоронці потрапили під один з ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Вибухи в Херсоні не вщухають ні на мить... Щодня і щоночі наші патрульні несуть службу під ворожим вогнем, ризикуючи власним життям", - наголосив Білошицький.

Він наголосив, що попри ситуацію в місті патрульні намагаються оперативно приїжджати на виклики, рятувати людей та допомагати іншим службам.

На відео, яким поділився заступник начальника Департаменту патрульної поліції Києва, видно, що під час виконання обов'язків правоохоронці потрапили під обстріл Російської Федерації.

Обстріл Херсону

Нагадаємо, сьогодні російська армія знову обстрілює Херсон.Відомо, що через обстріл Тягинської громади, до лікарні було госпіталізовано 56 - річного чоловіка.

Крім цього було також поранено двох 9-річних близнюків, які разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою.

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