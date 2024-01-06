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Патрульные попали под вражеский обстрел в Херсоне (видео)

Украина, Суббота 06 января 2024 18:28
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Патрульные попали под вражеский обстрел в Херсоне (видео) Фото иллюстративное: патрульные попали под обстрел в Херсоне (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные постоянно атакуют территории Херсонской области. Во время выполнения обязанностей правоохранители попали под один из вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого.

"Взрывы в Херсоне не утихают ни на минуту... Ежедневно и каждую ночь наши патрульные несут службу под вражеским огнем, рискуя собственной жизнью", - подчеркнул Билошицкий.

Он отметил, что несмотря на ситуацию в городе патрульные пытаются оперативно приезжать на вызовы, спасать людей и помогать другим службам.

На видео, которым поделился заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева, видно, что при исполнении обязанностей правоохранители попали под обстрел Российской Федерации.

Обстрел Херсона

Напомним, сегодня российская армия вновь обстреливает Херсон. Известно, что из-за обстрела Тягинского общества, в больницу был госпитализирован 56 - летний мужчина.

Кроме этого были ранены двое 9-летних близнецов, которые вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой.

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