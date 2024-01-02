Вибухи у Харкові: є "прильоти", почалися пожежі, є поранені

Харків опинився під масованим ракетним ударом 2 січня. Наразі вже є дані про декілька "прильотів" по місту, почалися пожежі. Багато людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Дані про постраждалих
Зараз вже відомо про шістьох постраждалих.
"Наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим", - розповів Синєгубов.
Чотири удари по місту
"Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники", - розповів Терехов.
Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову.
"Зокрема, по центральній частині міста. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - зазначив Синєгубов.
Перед цим Терехов повідомив про вибухи в Харкові. За словами голови ОВА, місто опинилося під масованим ракетним ударом. По всій Україні оголошена повітряна тривога.
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