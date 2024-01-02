Взрывы в Харькове: есть "прилеты", начались пожары, есть раненые

Данные о пострадавших

Сейчас уже известно о шести пострадавших.

"На данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим", - рассказал Синегубов.

Четыре удара по городу

"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели", - рассказал Терехов.

Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову.

"В частности, по центральной части города. На эту минуту - без пострадавших. Информация обновляется. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары", - отметил Синегубов.

Харьков под массированным ракетным ударом

Перед этим Терехов сообщил о взрывах в Харькове. По словам главы ОВА, город оказался под массированным ракетным ударом. По всей Украине объявлена воздушная тревога.