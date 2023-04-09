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Вибухи у Феодосії: ЗМІ дізналися подробиці інциденту

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Феодосія, Неділя 09 квітня 2023 11:09
Вибухи у Феодосії: ЗМІ дізналися подробиці інциденту Фото: з'явилися подробиці вибухів у Феодосії 8 квітня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок вчорашніх вибухів у тимчасово окупованій Феодосії на заході Криму, ймовірно, була знищена російська система С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За попередніми даними, по Феодосії було випущено дві ракети, а не одну, як стверджував так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Він запевняв, що вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, а одну ракету знищено.

Проте ЗМІ зазначають, що друга ракета вдарила у зенітно-ракетний комплекс С-300.

"Одну ракету збила ППО, друга поцілила у систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових. Судячи з фото вибуху, ракета цілилася на місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Феодосії знищили ЗРК С-300 (t.me/Crimeanwind)

Нагадаємо, вчора зранку в окупованій Феодосії пролунали два вибухи.

Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО, а у місті помітили дим.

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