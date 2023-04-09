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Взрывы в Феодосии: СМИ узнали подробности инцидента

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Феодосия, Воскресенье 09 апреля 2023 11:09
Взрывы в Феодосии: СМИ узнали подробности инцидента Фото: появились подробности взрывов в Феодосии 8 апреля (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В результате вчерашних взрывов во временно оккупированной Феодосии на западе Крыма, вероятно, была уничтожена российская система С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По предварительным данным, по Феодосии были выпущены две ракеты, а не одна, как утверждал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он уверял, что взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, а одна ракета уничтожена.

Однако СМИ отмечают, что вторая ракета ударила в зенитно-ракетный комплекс С-300.

"Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранено трое военных. Судя по фото взрыва, ракета целилась в место расположения ЗРК недалеко от села Пионерское.", - говорится в сообщении.

Фото: в Феодосии уничтожили ЗРК С-300 (t.me/Crimeanwind)

Напомним, вчера утром в оккупированной Феодосии прогремели два взрыва.

Позже оккупационные власти сообщили о работе ПВО, а в городе заметили дым.

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