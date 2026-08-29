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Вибухи біля Житомирської траси: понад 200 осіб евакуювали, є загиблі

03:38 29.08.2026 Сб
1 хв
Поки кількість загиблих лишається невідомою
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків (ДСНС України)

Понад 200 осіб евакуювали на Київщині після атаки росіян на склади поблизу Житомирської траси. Також відомо про жертв, кількість яких поки не називвється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Київської ОДА Тимура Ткаченко.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях", - написав чиновник.

Ще відомо, що із місця події вже евакуювали понад 200 людей, серед них є діти.
Пожежу продовжують ліквідовувати.

"Найголовніше зараз - допомогти людям і забезпечити їхню безпеку", - написав Ткаченко і зазначив, що на місці атаки у Бучанському районі розгорнуто оперативний штаб.

Разом із рятувальниками, поліцейськими, медиками та іншими представниками оперативних служб чиновники з ОДА працюють над ліквідацією наслідків.

Вибухи біля Житомирської траси

РФ ввечері 28 серпня завдала ударів по підприємству на Київщині, на якому в результаті окрім пожежі здетонувалим вибухонебезпечні предмети. Повідомлялось про постраждалих, а прокуратура почала розслідування.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він заявив, що недавня трагедія у Вишневому не стала уроком, натякнувши таким чином, що росіяни могли атакувати військовий склад а Київщині, у селі Міла.

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