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Взрывы возле Житомирской трассы: более 200 человек эвакуировали, есть погибшие

03:38 29.08.2026 Сб
1 мин
Пока количество погибших остается неизвестным
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий (ГСЧС Украины)

Более 200 человек были эвакуированы на Киевщине после атаки россиян на склады вблизи Житомирской трассы. Также известно о жертвах, количество которых пока не называется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", - написал чиновник.

Еще известно, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек , среди них есть дети. Пожар продолжают ликвидировать.

"Самое главное сейчас - помочь людям и обеспечить их безопасность", - написал Ткаченко и отметил, что на месте атаки в Бучанском районе развернут оперативный штаб.

Вместе со спасателями, полицейскими, медиками и другими представителями оперативных служб чиновники ОГА работают над ликвидацией последствий.

Взрывы возле Житомирской трассы

РФ вечером 28 августа нанесла удары по предприятию в Киевской области, на котором в результате кроме пожара сдетонировали взрывоопасные предметы. Сообщалось о пострадавших, а прокуратура начала расследование.

На инцидент отреагировал премьер-министр Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вишневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковать военный состав в Киевской области, в селе Мила.

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